La Regina Elisabetta è stata ‘scoperta’: segreto davvero sconvolgente. Gli esperti reali hanno sottolineato un fatto singolare

Qualche giorno fa avevamo parlato del profilo segreto su Instagram del principe Harry. Il duca del Sussex, nonostante le abitudini dei reali di Buckingham Palace, non ha saputo resistere dal fatto di ritagliarsi uno spazio tutto suo sui social. Come molti degli appartenenti alla sua generazione, ha anche scelto un nickname singolare “SpikeyMau5”, ispirandosi al suo Dj preferito. L’importanza della comunicazione sul web è stata percepita ormai da tempo dalla Royal Family. Quasi tutti posseggono un account istituzionale che utilizzano per veicolare i propri messaggi a livello pubblico. Tra tutti i più attivi sono senza dubbio William e Kate, che su Twitter non perdono occasione di commentare eventi di attualità e cronaca sportiva.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la mossa a sorpresa del Principe Harry: nessuno lo sapeva!

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, l’incredibile scoperta sul Principe Filippo: nessuno lo sapeva!

La Regina Elisabetta è stata ‘scoperta’: possiede un profilo segreto su Facebook

Quello che sorprende è che anche la Regina Elisabetta, appartenente a ben altra generazione, possa avere un proprio profilo Facebook. Anche Sua Maestà, alla veneranda età di 95 anni si è arresa all’evoluzione social del mondo. In realtà, secondo quanto riferito dall’esperto reale Jonathan Sacerdoti, la sovrana sarebbe in grado già da tempo di usare le nuove tecnologie.

“L’abbiamo vista durante il lockdown con gli incontri ufficiali in videochiamata – spiega Sacerdoti in un articolo su Us Weekly – dal momento che la sua salute non è perfetta come in passato, ha usato di più i mezzi informatici. E ora scopriamo l’account Facebook. È straordinario pensare con quanta facilità e prontezza acquisisca queste nuove tecnologie anche ad un’età non più verdissima”. Addirittura nel Regno Unito è partita la caccia a scoprire quale possa essere il nome utilizzato da Sua Maestà per il proprio account, con una vasta scelta a disposizione. D’altronde i soprannomi e gli appellativi davvero non mancano. Potrebbe essere “Sharon” (nomi in codice utilizzato dalle guardie del corpo) oppure “Lilibet“, suo soprannome da piccola (scelto anche per la secondogenita di Harry e Meghan). Vedremo chi sarà il primo a individuarlo.