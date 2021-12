Amici, ritorno di fiamma per Elena d’Amario: indiscrezione pazzesca!

La talentosa e bellissima Elena d’Amario, ballerina professionista di Amici, sta vivendo davvero un ritorno di fiamma?

Elena D’Amario ha iniziato il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi prima come allieva e poi come ballerina professionista. La sua storia d’amore con Enrico Nigiotti è romanticamente ricordata da tutti gli appassionati al talent show per il magnifico gesto che il cantante fece per la ballerina: abbandonò il programma al posto suo.

Dalla rottura con Nigiotti, ad oggi, della vita privata di Elena D’Amario si è saputo ben poco. C’è stato qualche rumor su un flirt con l’attore e sex symbol Michele Morrone, circa due anni fa, e la conferma di una rottura di una relazione mai venuta alla luce con il suo ex collega di Amici, Alessio La Padula.

Amici, Elena D’Amario ed il ritorno di fiamma con Michele Morrone

Sebbene siano passati due anni dal gossip che ha visto sotto ai riflettori Elena d’Amario e Michele Morrone, qualcosa sembra essere tornato in auge. Attualmente, però, non c’è un indizio schiacciante che confermi un ritorno di fiamma, certo è che i due hanno ripreso a scambiarsi ‘mi piace’ e commentarsi foto su Instagram.

Se è vero che, nel mondo del gossip, gli indizi social costituiscono una grossa fetta del gossip stesso, allora è probabile che tra la ballerina e l’attore possa essersi riaccesa una scintilla che potrebbe farli ricongiungere e fargli vivere una bella storia d’amore.