Uomini e Donne, Gemma Galgani verso l’addio? Reazione inaspettata

Dopo oltre 10 anni dal suo arrivo, la produzione di Uomini e Donne starebbe pensando di ridimensionare lo spazio dedicato a Gemma Galgani: la reazione

Tra i protagonisti di Uomini e Donne, da anni, vi è certamente Gemma Galgani. La dama torinese è diventata nel corso del tempo un volto indiscusso del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Ultimamente, però, si è vociferata una battuta d’arresto.

Dopo oltre dieci anni dal suo arrivo in studio, la redazione di Uomini e Donne starebbe pensando di concedere meno spazio alla 71enne. A tal proposito è intervenuto Maurizio Costanzo. “Perché mandare via un personaggio che in programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio“, ha chiosato il marito di Maria De Filippi nella sua rubrica dedicata ai volti della Tv su Nuovo.

Gemma Galgani, l’addio a Uomini e Donne? Parla Maurizio Costanzo: “I suoi battibecchi con Tina appassionano milioni di telespettatori”

Dopo 10 anni dal suo arrivo in trasmissione, la redazione di Uomini e Donne starebbe pensando di ridimensionare lo spazio dedicato alla dama torinese, Gemma Galgani. A tal proposito il marito della De Filippi ha voluto dire la sua su Nuovo: “Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori“.

Attualmente la Galgani è in quarantena perché positiva al Covid, ma nonostante ciò continua ad essere presente nelle dinamiche del dating show anche a distanza. Difatti, dopo l’addio a Costabile avrebbe addirittura deciso di uscire già con un altro cavaliere. Non ci resta che attendere il suo ritorno in studio e capire se, dopo le parole di Costanzo, Maria De Filippi deciderà di dare ancora ampio spazio all’acerrima nemica della Cipollari.