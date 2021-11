Uomini e Donne, storia d’amore finita per l’ex tronista: lui si sente con un’altra!

Colpo di scena per i fan di Uomini e Donne, con la storia d’amore finita per l’ex tronista della trasmissione: lui si sente con un’altra.

Tra gli appassionati della trasmissione Uomini e Donne è certamente noto il nome di Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. La Rigotti ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del dating show, raccontando di aver sentito nuovamente l’ex tronista dopo la separazione da Vanessa Spoto. Infatti Massimiliano uscì dalla trasmissione proprio con Vanessa, con la sua rivale che non la prese molto bene.

Infatti Eugenia sperava che la conoscenza dell’uomo potesse portarle qualcosa di più. Queste sensazioni sono ancora vivide, con la corteggiatrice che ha affermato: “Ci ho messo del tempo per metabolizzare quello che era successo nel programma. Quando si è chiuso quel percorso ho detto che mi stava bene quel finale, che me lo aspettavo, ma di fatto questo non ha reso quello che è venuto dopo meno doloroso” – ha poi aggiunto – “Sono stata male, tanto, complice anche il fatto che fosse finito tutto all’improvviso e ci ho messo un po’ a tirarmi su“.

Uomini e Donne, Eugenia Rigotti ha sentito Massimiliano Mollicone: le parole della corteggiatrice

La fine della relaizone tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto è stato un evento inaspettato anche per Eugenia Rigotti. Infatti la corteggiatrice non ha nascosto un pò di soddisfazione ed al magazine della tramissione ha affermato: “Ho sempre augurato a entrambi che la loro relazione funzionasse, perché a Massimiliano ho voluto e voglio tutt’ora bene. Quando ho scoperto della rottura, non ho provato grandi emozioni“. Inoltre Eugenia ha rivelato che da una parte è stata dispiaciuta, mentre dall’altra le ha strappato un sorriso.

Proprio parlando di questo aneddoto, la Rigotti ha poi aggiunto: “Non ci siamo mai più visti. Ci siamo sentiti telefonicamente, però. Dopo aver letto alcune dichiarazioni che aveva rilasciato in cui riportava di aver avuto delle difficoltà in casa, mi sono sentita di scrivergli. Mi è venuto istintivo chiedergli come stesse e dirgli che, se avesse avuto bisogno, in ogni caso ci sarei stata“. Quindi Eugenia e Massimiliano si sono sentiti dopo la rottura del tronista con Vanessa. Ma su una possibile relazione, la Rigotti ha concluso affermando: “Essere la seconda scelta non mi piace, quindi non ho altre mire“.