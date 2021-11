Uomini e Donne, addio Ida Platano: nuovo colpo di scena

Per la prima volta, dopo la rottura, è Diego Tavani a raccontare come sono andate le cose con la dama di Uomini e Donne, Ida Platano

Per la prima volta Diego Tavani, cavaliere di Uomini e Donne, ha deciso di chiarire i motivi che lo hanno spinto a chiudere la sua relazione con la dama Ida Platano. Raggiunto dal Magazine ufficiale del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, il cavaliere ha sottolineato che la sera prima della scelta la Platano sapeva già tutto.

“In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla…”, ha dichiarato Tavani.

Uomini e Donne, Diego Tavani racconta la fine della storia con Ida Platano: cos’è successo?

Per la prima volta Tavani ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a maturare la sofferta decisione: lasciare Ida Platano. Alla base di tutto ci sono tante cose che il cavaliere, fino all’ultimo, non ha mai raccontato in studio. Ma per quale motivo tanta riservatezza? “Per molteplici motivi e in particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente“, ha precisato il 43enne.

Tavani ha inoltre confessato che Uomini e Donne rappresenta per lui una chance per trovare l’anima gemella e non avrebbe mai lasciato il programma con la persona sbagliata: “Se esco dal programma con una persona è per sempre, non tornerei mai indietro”, ha dichiarato al Magazine Uomini e Donne.