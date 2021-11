Charlene di Monaco, clamorosa indiscrezione: perchè si cura lontano da casa

Charlene di Monaco, clamorosa indiscrezione: perchè si cura lontano dal Principato di Monaco. In pochi erano a conoscenza della verità

La principessa Charlene di Monaco ha trascorso nell’ultimo anno un periodo davvero difficile. La compagna del principe Alberto II è stata costretta a trascorrere diversi mesi in Sud Africa a causa di problemi di salute. La versione ufficiale riportava un’infezione seguita ad un intervento odontoiatrico, che avrebbe coinvolto anche le orecchie, impedendole di volare. L’ex nuotatrice e modella, secondo alcune fonti interne, sarebbe invece stata affetta da gravi problemi psicologici, tanto da doversi disintossicare dall’utilizzo di antidepressivi e vari farmaci. Questo sarebbe il reale motivo per cui è rimasta così tanto lontano dalla propria famiglia, compresi i due amatissimi gemelli Jacques e Gabriella.

Ora, dopo essere tornata nel Principato all’inizio di novembre dopo 8 mesi, è già ripartita nei giorni scorsi, come confermato da Alberto II in un’intervista a People. Il monarca non ha specificato dove sia stata portata la moglie, sottolineando però che ha bisogno di tranquillità e riposo per riprendersi al meglio. Silenzio anche sulla natura della malattia che la sta affliggendo.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, che paura per il principe Harry: nessuno lo immaginava

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, la nuova fuga nasconde altro? Indiscrezione clamorosa

Charlene di Monaco, clamorosa indiscrezione: dove si sta curando

“Sapeva già che la cosa migliore da fare era andare a riposarsi e fare un vero trattamento medico. E non a Monaco. Per motivi di privacy, si tratta di un posto fuori Monaco“, ha spiegato il principe.

Poi ha aggiunto: “Ovviamente ci sono state conseguenze derivanti dai diversi interventi chirurgici e delle procedure che ha subito negli ultimi mesi. Posso dire che soffriva di una stanchezza incredibile. Non dormiva bene da diversi giorni e non mangiava quasi nulla”.

Alberto spiega: “Non è niente a che vedere con un cancro o il Covid. Non si tratta di un problema di chirurgia platica o di crisi personali, ma non voglio entrare nello specifico”.

Un indizio, però, il marito di Charlene l’ha voluto svelare: “Nonostante il posto dove è ricoverata non sia vicino al Principato, non sarà complicato per me e i bambini andarla a trovare”. Secondo quanto paventato dalla stampa britannica, e riportato anche dal sito Dagospia, la principessa sarebbe ricoverata in Svizzera, in una clinica privata specializzata nel recupero psico-fisico delle persone affette da esaurimento nervoso. Indiscrezioni che non sono state ufficialmente confermate ma che preoccupano i fan reali.