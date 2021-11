Barbara D’Urso, un’altra mazzata: il pubblico non ci può credere, ma continuano i problemi per la storica conduttrice Mediaset

Se succede per due giorni di fila significa che non è un caso e quindi si accende un nuovo campanello d’allarme a Mediaset. Sarà per il fatto che quest’anno Barbara D’Urso è stata decisamente ridimensionata, ma la risposta del suo pubblico in questi giorni è decisamente tiepida. Al contrario altri programmi crescono, come Geo su Rai 3 che per la seconda volta in 24 ore ha fatto registrare ascolti superiori.

Basta controllare il risultato degli ascolti tv fatti registrare il 24 novembre per una conferma. Pomeriggio Cinque ha registrato a 1.580.000 spettatori con il 13% nella presentazione (fino alle 17.44) e 1.772.000 spettatori con il 13.1% fino alle 18.27. Invece Geo su Rai 3 ha registrato 1.792.000 spettatori con il 13.3%. E Vita in Diretta su Rai 1 2.588.000 spettatori (18.2%).

Un calo nettissimo, anche perché i programmi prima di lei hanno tenuto. Su Canale 5 infatti Beautiful ha registrato 2.339.000 spettatori con il 17.1% e Una Vita 2.230.000 spettatori per il 16.8% di share. In seguito, Uomini e Donne è stato visto da 2.593.000 spettatori con il 22.5%, il daytime di Amici con quello del Grande Fratello Vip 6 da 1.814.000 spettatori con il 17% (dalle 16.12 alle 16.53). E Love is in the Air ha centrato un ascolto medio di 1.667.000 spettatori pari al 14.5% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, colpo grosso di Amadeus: due leggende della musica in gara

Barbara D’Urso, un’altra mazzata ma qualcuno in casa Mediaset sorride

Non meglio però in casa Mediaset è andata per altri programmi. Il più visto infatti è stato il film in prima visione Bohemian Rhapsody a 20 anni dalla morte di Freddie Mercyury: 5.031.000 spettatori pari al 24.3%. Invece su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Storia di una Famiglia Perbene ha totalizzato 3.496.000 spettatori pari al 17.1% di share. E su Rai 3 Chi l’ha Visto? è stato visto da 1.683.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%.

E ancora, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato 5.273.000 spettatori con il 21.6% mentre su Canale 5 Striscia la Notizia una media di 3.749.000 spettatori per uno share del 15.4%. Unico a sorridere su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show 957.000 spettatori pari ad uno share del 14.5% contro i 784.000 spettatori con l’11.2% di share per Porta a Porta su Rai1.