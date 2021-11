Ex Ballando Con Le Stelle e Isola dei Famosi confessa: “Stavo malissimo con la cocaina”

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle e dell’Isola dei Famosi ha svelato del periodo in cui ha fatto uso di cocaina

In diretta a Oggi è un altro giorno, Eva Grimaldi ha raccontato un po’ di sé con accanto la compagna Imma Battaglia. Adesso serena e spensierata, ma la vita dell’attrice e sex symbol italiana non è sempre stata rose e fiori.

In particolare, la Grimaldi ha raccontato: “Grazie a Dio mi sono salvata. Stavo malissimo, con la cocaina balbettavo ancora di più. Il mio agente mi disse di stare attenta e di ritornare sulla retta via. Una sera vennero dei poliziotti a casa mia pensando avessi della droga nascosta, in realtà stavo solo facendo pratiche per il passaporto per Santo Domingo, dove dovevo girare un film”.

Eva Grimaldi racconta la fuga d’amore con Sean Penn

Eva Grimaldi è stata un sex symbol negli anni d’oro della sua carriera e, per questo motivo, aveva tantissimi uomini e farle la corte. Tra questi, per un periodo ci fu Sean Penn su cui l’attrice racconta un aneddoto: “Mi invitò nella sua suite d’albergo e mi parlò della sua famiglia, della sua musica. La sera avrei dovuto mangiare con la troupe, ma avevo appuntamento con lui. Giravamo mano nella mano, ero contentissima. Mi portò in un ristorante bellissimo… Peccato che in quello stesso ristorante c’era la mia troupe che avevo scaricato a cena per stare con lui… Che figura”.

Alla fine, il rapporto è naufragato: “È durata una stagione, circa sei mesi, proprio mentre giravamo a New York. Volevo diventare la signora Grimaldi, non la signora Penn”.