Royal Family, addio al principe Harry: annuncio inaspettato! Un nuovo colpo di scena riguarda il passato del duca di Sussex

Continui colpi di scena riguardano la storia di Harry e Meghan. Il loro allontanamento da Buckingham Palace, con la scelta di abbandonare la vita istituzionale, ha fatto piuttosto discutere. L’unica cosa che li ha sempre contraddistinti è stata la loro unione, inscalfibili al di là delle difficoltà. I due sono particolarmente affiatati e vivono in piena armonia assieme ai figli, Archie e Lilibet, nella villa di Montecito. Il duca del Sussex ha trovato la donna perfetta per stargli al fianco, completandolo in ogni suo aspetto. La sponda ideale per uscire definitivamente dal guscio ed esprimere la sua personalità. In passato Harry aveva avuto altre compagne, con le quali sembrava inizialmente andare d’accordo ma che per un motivo o per l’altro l’hanno sempre deluso. Qualcuna di loro, invece, ringrazia di non aver proseguito nella frequentazione “reale”, nonostante i benefici della notorietà.

In particolar modo, in una recente intervista al The Telegraph’s Stella magazine, la modella Florence St George, ha ammesso di sentirsi molto fortunata per come è andata la sua storia con il secondogenito di Carlo e Diana.

Royal Family, addio al principe Harry: il racconto di una sua ex fidanzata

La loro relazione, risalente al 2011, è finita a causa dello stile di vita imposto dagli standard della Royal Family. L’attenzione proveniente dai media creava una pressione davvero difficile da gestire e la ragazza ne ha fatto le spese. La St George ha fatto i complimenti a Meghan Markle per aver avuto il coraggio di gestire una situazione davvero difficile.

La Florence ha specificato: “La mia privacy è completamente sparita quando stavo con Harry e in più erano iniziate le critiche. Quasi ogni giorno spuntava una nuova storia sui giornali, sono stati intervistati tutti i miei amici di scuola e c’erano fotografi appostati davanti la porta di casa”.

Poi proprio in riferimento alla duchessa di Sussex: “Complimenti a chi riesce a reggere questo stile di vita, io sapevo già di non poterci riuscire. Anche se all’epoca ero triste, il fatto che la relazione sia stata breve lo considero una fortuna”.

Florence St. George ha incontrato poi l’amore della sua vita in Henry St. George, il vice presidente del Grand Bahama Port Authority nel 2014, con il quale ha avuto due figli, Iris e Jimmy.