GF Vip, concorrente sta male di nuovo: c’è la possibilità che lasci la casa?

Un concorrente del GF Vip, dopo quello che è successo il 17 novembre, sta male di nuovo durante la ventunesima puntata del reality. Ecco cosa è successo e perchè potrebbe uscire prima della data prevista.

Katia Ricciarelli ha diviso il giudizio degli spettatori sin dal suo ingresso al GF Vip 6. È stato chiaro sin da subito che gli autori l’hanno scelta come “erede” del ruolo che il precedente anno era stato ricoperto da Patrizia De Blanck, e fino ad ora non ha deluso. Alcuni suoi comportamenti, però, non hanno trovato il favore del pubblico.

La cantante lirica, si è infatti espressa numerose volte con un linguaggio molto colorito, anche scagliandosi contro le sue coinquiline. Inoltre, avrebbe adottato sin da subito un atteggiamento molto pesante e polemico nei confronti dei compagni di avventura. Adesso, però, potrebbe lasciare la casa a causa di alcuni problemi di salute.

GF Vip, Katia Ricciarelli sta male dopo la nomina di Miriana Trevisan: cosa ha rivelato Alex Belli

Come la stessa Katia Ricciarelli si è lasciata sfuggire, il suo contratto con il GF Vip scadrà il 13 dicembre, e non ha alcuna intenzione di estenderlo. Da una settimana circa, però, sta accusando dei fastidiosi problemi di salute. Inizialmente, aveva lamentato di avere difficoltà motorie a causa di alcuni dolori ai piedi.

Dopo la ventunesima puntata, la concorrente del GF Vip ha lamentato anche la pressione alta e qualche linea di febbre: insomma, stava male di nuovo. Come ha sottolineato anche Sophie Codegoni, la sua permanenza nella casa è esclusa dopo la metà di dicembre, ma a questo punto potrebbe uscire anche qualche giorno prima.