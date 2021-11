GF Vip 6, infrange il regolamento: arriva la clamorosa decisione degli autori – VIDEO

Lucrezia Selassié infrange il regolamento al GF Vip 6 e viene penalizzata dagli autori: la reazione della principessa etiope ha spiazzato tutti

Puntata difficile per Lucrezia Sellassié che per la prima volta al GF Vip 6 ha dovuto ragionare da concorrente singola. Le tre principesse, infatti, nel corso della 21esima puntata sono state divise dagli autori del reality di Mediaset. Una scelta che sembrerebbe aver messo in difficoltà Lulù tanto da commettere un imperdonabile errore durante le nomination.

La giovane etiope, senza il sostegno delle sorelle, ha avuto difficoltà nella scelta del vip da mandare al televoto. Per Lulù i 30 secondi concessi per l’importante decisione non sono bastati e scaduto il tempo ha continuato a fare il pari e dispari sotto all’enorme tavolo. Ma la produzione se n’è accorta ed ha voluto penalizzare la concorrente.

Lucrezia Selassié quasi in lacrime al GF Vip 6: penalizzata dagli autori. La reazione

Le nomination erano cominciate quando Lucrezia Selassié è stata sorpresa dagli autori del GF Vip 6 a scegliere ancora il vip da mandare al televoto. “Manila scusa se ti interrompo ma la regia mi sta inquadrando Lulù sotto al tavolo. Cosa sta facendo? Era scaduto il tempo”, ha detto Signorini.

La principessa etiope ha ammesso le sue difficoltà nella scelta del vip da nominare: “So che era scaduto il tempo ma non avevo scelto, altrimenti sarei salita senza una carta. Almeno ho scelto!”. A questo punto il padrone di casa ha chiesto agli autori cosa fare e questa è stata la sentenza: “La tua nomination, mi viene detto, non è valida. Non hai il diritto di dire chi avresti nominato. Hai fatto la scelta fuori dal tempo, c’è un regolamento da rispettare”.

La gieffina ha poi tirato in ballo il povero Nicola Pisu, ex concorrente del GF Vip 6. “Ci sono persone che l’hanno già fatto. Nicola ad esempio ha fatto la stessa mia cosa più volte e non gli è stato mai detto nulla“, ha chiosato Lulù. Infastidito Signorini ha replicato: “Del passato, se il Grande Fratello non se n’è accorto non possiamo risponderne. Adesso però annulliamo la tua nomination e ricordiamo che resti nominabile. Questa ormai è la decisione presa”.