Ballando con le Stelle, Morgan la spara grossa: non lo batte nessuno. Protagonista nello show di Rai 1, il cantante si confessa

Quando è stato annunciato nel cast di Ballando con le Stelle, in pochi credevano che sarebbe arrivato sono alla fine o almeno che non sarebbe andato via dopo 3-4 puntate. E invece Morgan sta stupendo tutti perché ha accettato questa avventura con il giusto spirito, ha creato un bel feeling con la sua insegnante, Alessandra Tripoli e si sta divertendo.

Come si è divertito nei mesi scorsi ad aprire diverse finestre su Clubhouse, la piattaforma social che spopolava ad inizio 2021 anche se adesso va meno. Intervistato da ‘Vanity Fair’ sull’argomento, Morgan ha spiegato che era l’unico modo per portare avanti le sue idee senza che nessuno lo boicottasse.

“Grazie a Clubhouse la gente ha capito quanto fosse finto il bailamme intorno alla mia figura. Sono un uomo normalissimo con una grande curiosità e una grande voglia di dare”. E soprattutto gli è servito per far uscire un’altra parte di sè quella che nemmeno con i Bluvertigo era emersa: “Il pubblico ha capito che sono una persona logica e, soprattutto, lucida”.

Ballando con le Stelle, Morgan la spara grossa ma il pubblico continua a seguirlo

Oggi si è riciclato a Ballando con le Stelle, ma Morgan ha altre idee e altri progetti, quelli che su Clubhouse ha potuto anche solo accennare: “Negli ultimi 15 anni ho cercato di avere uno spazio in televisione scrivendo format che lasciavo sulle scrivanie e che poi mi sono trovato spalmati in diversi programmi tv”, ammette nell’intervista.

E poi elenca quello che considera un dato di fatto: “Ho spesso ricevuto la porta in faccia nonostante sia ancora oggi quello che fa più ascolti di tutti. Vado in prima serata il sabato e risollevo il programma. Vado ospite del pomeriggio e faccio il record stagionale. Semplicemente perché, se si parla di musica in tv, so bene quello che faccio”.

Ora in realtà sta facendo più notizia per la violenta polemica con selvaggia Lucarelli che in qualche modo ha cercato di ricomporre. Ma sabato sarà di nuovo in pista per ballare anche se fino ad oggi non ha ancora vinto una puntata.