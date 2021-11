Pioggia a Napoli: la strada appena rifatta si allaga e si fermano i tram

Comincia male la settimana per i pendolari di Napoli e provincia. Tutti i tram delle linee 1 e 4, che collegano la periferia Est al centro cittadino, sono rimasti chiusi in deposito perché la strada si è totalmente allagata a causa delle piogge. Ciò che è peggio, però, è che la strada in questione è stata appena interessata da lavori. A confermarlo è Adolfo Vallini, sindacalista dell'Usb: "A seguito dei lavori di rifacimento stradali avvenuti, alla Vigliena in zona San Giovanni a Teduccio, è stato modificato il sistema di raccoglimento per l’acqua piovana. Risultato: allagamento stradale, traffico e blocco del servizio tramviario fermo in deposito per impraticabilità stradale."