Ballando con le Stelle, ex concorrente è diventato padre: che gioia – FOTO

Ballando con le Stelle, ex concorrente è diventato padre: grandissima gioia per lui e la compagna. L’immagine è stata condivisa su Instagram

E’ stato concorrente alla nona edizione di Ballando con le Stelle nel 2013, arrivando addirittura in finale. Roberto Farnesi, oggi di anni ne ha 52 e finalmente è diventato padre di una bellissima bambina. Il nome non è ancora dato saperlo, mentre una bella foto della diretta interessata (in braccio al papà) è stata condivisa su Instagram in queste ore. L’attore pisano è legato da diversi anni alla giovane compagna, Lucya Belcastro (27 anni) e questo è il loro primo figlio.

Della gravidanza della donna aveva parlato proprio Farnesi qualche mese fa, ai microfoni del Magazine Di Più, spiegando di non voler assistere alla futura nascita in sala parto.

“Somiglio a mio padre in questo, sono un po’ vecchio stampo e ai suoi tempi non si usava essere presenti”, raccontava l’attore.

Ballando con le Stelle, Roberto Farnesi è diventato padre: la bellissima Foto su Instagram

La differenza di età con l’attuale dolce metà (25 anni), tra l’altro, lo accomunava proprio al padre, visto che sua madre era di 24 anni più giovane (oggi ne ha 82). I due sono veramente felici insieme e l’arrivo della piccola ne è l’ennesima testimonianza.

Le indiscrezioni riportate da Di Più parlavano di Mia o Margherita come possibili nomi per la nuova arrivata, ma al momento non ci sono state conferme ufficiali.

Per quanto riguarda Lucya Belcastro sappiamo che dopo aver conseguito la laurea in Lingue nel 2017, lavora per un grande gruppo automobilistico internazionale. In più si occupa della supervisione del ristorante di Roberto Farnesi, Il Ristoro-La Bottega del Parco, vicino Pisa. Un bellissimo quadro familiare che in queste ore ha trovato la gioia più grande. Tanti auguri a loro.