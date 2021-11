Ballando con le Stelle, c’è l’addio definitivo: “Non lo farò mai più”

Un ex concorrente ha dato l’addio definitivo a Ballando con le Stelle. La rivelazione arriva nel corso dell’ultima intervista rilasciata: le sue parole.

Tra i personaggi più amati della televisione italiana c’è sicuramente Orietta Berti. Nel corso dell’estate la cantante è riuscita a conquistare anche il pubblico più giovane, collaborando con Fedez ed Achille Lauro per la hit ‘Mille‘. La carriera della Berti quindi sembrerebbe essere ancora lunga, infatti presto partirà anche la sua prima esperienza da giudice della trasmissione The Voice Senior, prendendo il posto di Al Bano.

Inoltre nell’ultima intervista al periodico Mio è stato chiesto alla cantante di tornare a Ballando Con le Stelle. Infatti Orietta ha partecipato alla trasmissione nel 2006. La risposta dell’artista non si è fatta attendere, con la Berti che ha chiuso la questione affermando: “Ho già fatto Ballando e non lo farò mai più! Un mal di piedi simile nella mia vita non l’ho mai provato, perché ballavamo con questi sandali con i laccetti che mi segnavano il piede“.

Ballando con le Stelle, Orietta Berti ricorda ancora il dolore ai piedi: non parteciperà più

Orietta Berti ricorda ancora la dolorosa esperienza a Ballando con le Stelle. Infatti l’artista ha ribadito che non ha mai sentito così tanto dolore ai piedi. Inoltre la Berti, insieme a Iva Zanicchi, mantiene alta la musica italiana degli anni sessanta e ottanta. Proprio parlando della collega, Orietta ha dichiarato: “Siamo sempre state amiche, anche se eravamo distanti. Mi ha anche invitato al suo show, in onda nei giorni scorsi su Canale 5, ed è stata lei a convincermi a scrivere il libro“.

Proprio Iva Zanicchi, sempre al settimanale Mio, ha raccontato un retroscena su Orietta Berti che rimarrebbe scandalizzata alle barzellette a luci rosse. D’altra parte la prossima giudice a ‘The Voice Senior‘ ha concluso la sua intervista affermando: “Ho già fatto il giudice a Ora o mai più. Stavolta, però, ci sarà l’effetto sorpresa: ascolti una bella voce, che però magari ha 80 anni“. Orietta quindi si prepara alla nuova avventura ed è chiamata a prendere l’eredita di un amatissimo personaggio come Al Bano.