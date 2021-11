Amici 21, LDA fuori controllo: “Non ce la faccio più”. Partono i pugni – VIDEO

LDA in lacrime dopo l’ultima puntata di Amici 21. La reazione del giovane allievo di canto lascia tutti senza parole: “Non ci posso pensare”

L’ultima puntata di Amici 21 andata in onda nella giornata di ieri, domenica 21 novembre, non è stata per nulla semplice per LDA. L’allievo di Rudy Zerbi nella sfida di canto si è classificato all’ultimo posto e sconvolto dal giudizio di Anna Pettinelli che gli ha dato zero, arrivato in casetta, si è sfogato prendendo a pugni una porta.

“Non ci posso pensare. E’ da una settimana che sto dietro a questo brano. Zero, zero!”, ha esclamato in lacrime Luca D’Alessio al compagno Mattia. “Non ce la faccio più, basta.. A questo punto c’è da pensare che lei non sappia scindere proprio la persona da quello che c’è sul palco”, ha chiosato il figlio di Gigi D’Alessio parlando di Anna Pettinelli.

LDA in lacrime ad Amici 21: “Ogni settimana in sfida”. Esasperato dopo lo zero della Pettinelli

Il giovane cantante ha ammesso di essere stanco: “Ogni settimana in sfida, tutte..! Mi ha dato zero. Se io prendevo 0,5 non ero in sfida”. A fare infuriare LDA è stata l’insegnante di canto Anna Pettinelli. Nel daytime odierno abbiamo visto la reazione di Luca D’Alessio subito dopo la puntata andata in onda domenica 21 novembre.

Il ragazzo arrivato in casetta si è sfogato con Mattia e Christian. I voti ricevuti dal suo insegnante Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sono stati alti, dunque, per finire nuovamente in sfida c’è ancora una volta lo zampino di Anna Pettinelli: Luca D’Alessio non le è mai piaciuto.