Uomini e Donne, matrimonio a un passo per la celebre coppia: “È l’uomo perfetto”

Uomini e Donne, matrimonio a un passo per la celebre coppia: l’annuncio fa sognare i tantissimi fan dei due

Uomini e Donne conferma di essere il giusto programma per chi è alla ricerca del vero amore. In molti credono che partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi sia sinonimo di “ricerca di visibilità”, ma basta chiedere a diversi ex protagonisti per essere categoricamente smentiti.

L’ultima coppia pronta al grande passo, formatasi proprio davanti alle telecamere di Uomini e Donne, è quella formata dalla bellissima Chiara Rabbi e da Davide Donadei. I due sono inseparabili e dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi vivono insieme in Puglia dove l’ex tronista ha le sue attività.

Uomini e Donne, il matrimonio è a un passo: “È l’uomo perfetto”

Chiara Rabbi, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha raccontato la vita con la sua dolce metà spiegando ai colleghi del mensile che la possibilità di diventare genitori e quella di sposarsi sono praticamente a braccetto.

“Qualche giorno fa abbiamo parlato di matrimonio e gli ho confessato che sarei pronta a dirgli di sì anche in questo momento. Sono convinta lui sia il mio uomo perfetto. Io sarei prontissima per diventare mamma dei figli di Davide e anche lui credo lo sia…Un figlio è un passo importante, ma non mettiamo limiti”.