Milly Carlucci, arriva una decisione davvero clamorosa: Maria De Filippi è avvisata

Clamorosa decisione di Milly Carlucci per contrastare il dominio di Maria De Filippi al sabato sera: in arrivo cinque super ospiti a Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci sta conducendo una nuova entusiasmante edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. Nonostante gli ottimi ascolti, la trasmissione sta comunque patendo la concorrenza di ‘Tu si que Vales‘, il talent show di Mediaset. Infatti la trasmissione di Canale 5 che vede protagonisti volti celebri come Teo Mammuccari, Belen Rodriguez, Gerry Scotti e soprattutto Maria De Filippi ha sempre vinto la sfida di share.

Solamente durante la prima puntata c’è stato un pareggio tra i due format. Sono diverse le dinamiche che potrebbero incoraggiare i telespettatori a seguire la trasmissione Rai. Infatti Milly ha preparato il campo per il confronto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. I due hanno fatto parlare per uno scontro social, ma adesso il cantante e la conduttrice sono pronti fare pace. Inoltre la Carlucci è pronta a schierare anche cinque super ospiti per battere la concorrenza.

Milly Carlucci, cinque super ospiti per battere Maria De Filippi: chi sono

Nel corso della prossima puntata di Ballando con le Stelle non ci sarà solamente il confronto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Infatti Milly Carlucci è pronta ad accompagnare la nuova puntata con cinque super ospiti. Il primo sarà Lillo Petrolo, il comico del duo Lillo & Greg. Poi ci sarà spazio anche per l’attore Paolo Calabresi e per il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Infine sono in grande dubbio i due ospiti più attesi della serata. Stiamo parlando del bomber della Lazio Ciro Immobile e di sua moglie Jessica Malena. Però nel corso del prossimo appuntamento potrebbe esserci solamente l’influencer all’interno della trasmissione. Infatti l’attaccante biancoceleste è alle prese con un infortunio al polpaccio. Quindi non solo Immobile salterà il match contro la Juventus, ma con molte probabilità dovrà rinunciare anche all’ospitata nel dance show di Rai 1.