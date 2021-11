Germania, oltre 52mila contagi. Merkel: “La situazione è drammatica”

È record di contagi in Germania, mentre sono sempre di più i Lander che ricorrono a restrizioni per i non vaccinati nel tentativo di limitare la pressione sul sistema sanitario. Stenta anche la campagna vaccinale, mentre è quasi fatta per la formazione del nuovo governo.

Continua a peggiorare la situazione in Germania, dove la quarta ondata di coronavirus ha raggiunto dei numeri mai registrati dall’inizio della pandemia. I dati diffusi dal Robert Koch Institut parlano infatti di oltre 52mila contagi nelle ultime 24 ore e di 294 decessi, con un forte aumento anche per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. L’indice dei nuovi positivi negli ultimi sette giorni ha raggiunto i 319,5 casi ogni 100mila abitanti, mentre quello relativo alle ospedalizzazioni è arrivato a toccare quota 4,86 (ogni 100mila ab)

“Numeri spaventosi” che hanno costretto la cancelliera uscente, Angela Merkel, a parlare di “una situazione drammatica”.

A fronte di questo incremento, sono diversi i Lander tedeschi che hanno deciso di adottare le misure di restrizione previste dal modello 2G, che prevede la concessione del Green pass per poter accedere a bar ristoranti ed eventi pubblici ai soli vaccinati, escludendo dunque chi si è sottoposto al tampone.

La prima regione ad applicare questa misura è stata la Sassonia (che ne ha deciso l’estensione anche ai negozi al dettaglio), seguita dalla Baviera e dalla città di Berlino, mentre sono prossimi ad adottarla anche in Bade-Wuttembreg, ad Amburgo e nel Nordreno-Westfalia.

I ritardi nella campagna vaccinale e nella composizione del nuovo governo

La situazione sanitaria nel Paese è strettamente correlata alla bassa percentuale di vaccinati, dal momento che solo il 67,6% di cittadini tedeschi è attualmente immunizzato con due dosi e che sono appena 4 milioni quelli che già hanno effettuato il terzo richiamo.

“Non è troppo tardi per farsi somministrare la prima dose”, ha dichiarato la Merkel, invitando la popolazione ad uno sforzo collettivo per poter uscire dall’incubo della pandemia, il tutto mentre un sondaggio diffuso dall’istituto Forsa indica che la maggioranza dei tedeschi sarebbe favorevole all’introduzione dell’obbligo vaccinale generalizzato.

Come se non bastasse, la Germania in questo momento è anche alle prese con le trattative tra i partiti della coalizione “semaforo” (Spd, Verdi e liberali) per formare ufficialmente il nuovo governo e annunciare l’attuale ministro delle Finanze, Olaf Sholz, come nuovo cancelliere. Un’operazione non semplicissima, che potrebbe tuttavia risolversi già a partire dalla prossima settimana. “Per il virus, che la Germania abbia un governo oppure no, è del tutto indifferente” ha dichiarato Angela Merkel, che ha anche invitato i Lander ad adottare il prima possibile misure atte a contrastare la diffusione dei contagi.