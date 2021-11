Sanremo, il bacio tra l’amata artista e la fidanzata – FOTO

Una delle artiste più amate di Sanremo ha pubblicato una foto in cui bacia la fidanzata: i fan impazziscono

L’amatissima artista di Sanremo 2021 ha postato una foto molto dolce con in braccio una ragazza cui dà un bacio: è la fidanzata? Non è nota l’identità dell’altra ragazza, ma lo scenario fa pensare che Madame possa aver trovato l’amore.

Dopo un bel po’ di anonimato e di mistero sulla sua vita privata, la giovane cantante di Voce ha deciso di venire allo scoperto e mostrare orgogliosamente il suo amore.

Madame e Sangiovanni: cosa c’è tra i due?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madame (@sonolamadame)

Al di là della simpatica somiglianza che i follower hanno trovato tra i due giovani artisti, Madame e Sangiovanni hanno pubblicato varie foto insieme per annunciare un featuring. Tuttavia, i fan dei due hanno pensato che tra i cantanti ci fosse qualcosa in più oltre che una semplice complicità professionale.

In realtà, più volte entrambi hanno parlato della loro amicizia che va al di là della professione. I due si conoscono già da tempo e hanno consolidato il loro rapporto grazie al successo che hanno avuto quasi contemporaneamente: l’uno per Amici 20, l’altra per Sanremo 2021.