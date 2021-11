Netflix, Fabrizio Corona protagonista di una docuserie: fan in delirio. L’ex paparazzo sbarca sulla piattaforma streaming più famosa del mondo

E’ sempre al centro della scena. Fabrizio Corona è stato il re del gossip per diversi anni, con il suo ruolo da paparazzo che gli ha conferito una popolarità straordinaria, oltre ad una serie di antipatie che hanno rischiato di distruggerlo. Corona è risorto più volte dalla ceneri e ha saputo sempre reinventarsi, nonostante il carcere, le vicissitudini della vita e i colpi bassi. In effetti la sua storia sembra davvero tirata fuori da una perfetta sceneggiatura di un film thriller, con un protagonista all’altezza dei divi di Hollywood. Proprio lui ha annunciato a sorpresa che arriverà una docuserie a raccontarlo, come molti fan avevano chiesto e sperato in passato.

Ospite dell’inaugurazione del “Jet Set Club” di Terracina, Fabrizio Corona ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, raccolte da Super guida TV e riportate da Il Messaggero.

Netflix, Fabrizio Corona protagonista di una docuserie: sarà lui il protagonista

Smentite le ipotesi di partecipazione al Grande Fratello Vip o ad altri reality, come circolato nelle scorse settimane. Corona si dedicherà quindi a questo nuovo progetto.

“Mi hanno proposto di partecipare anche come attore in dei film, ma ho sempre rifiutato. Reality non li farò mai. Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia. Non andrò in televisione almeno fino al prossimo anno”.

Un ritorno sul piccolo schermo che lo vedrà protagonista sulla piattaforma streaming più famosa del mondo. “Ho firmato un contratto con Netflix per la produzione di una docuserie sulla mia vita. Gli altri che l’hanno fatta sono morti, io spero di non fare la stessa fine”.

Un’ultima battuta Corona l’ha riservata alla sua ex più famosa, Belen Rodriguez e alla sua presunta crisi con il compagno Antonio Spinalbese.

“Siamo rimasti buoni amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori“.