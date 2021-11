Alfonso Signorini, che disastro: è stato letteralmente travolto

Altra sconfitta per Alfonso Signorini: i dati parlano chiaro, c’è sempre chi riesce a fare di meglio. Grande batosta per il conduttore

Se c’è una cosa sulla quale ormai dovrebbe rassegnarsi Alfonso Signorini è che probabilmente, se non dovesse cambiare la scena, la nuova edizione del GF Vip 6 non riuscirà mai a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti. I risultati sono buoni ma, c’è sempre chi riesce a fare di meglio.

Nel corso del 19esimo appuntamento con il reality di Mediaset, il padrone di casa ha dato ampio spazio alla telenovela che vede coinvolti Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Un nuovo approfondimento poi su Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié che dopo l’ultima litigata pare non ci siano più i presupposti per una sana relazione. Infine, non sono mancate le sorprese per Giucas Casella in occasione del suo 72esimo compleanno.

Momenti di grande emozione che però non hanno cambiato la cose per l’amatissimo conduttore. Difatti, nella serata di lunedì 15 novembre, al timone del GF Vip 6 su Canale 5 Alfonso Signorini è riuscito a catturare l’attenzione di 3.103.000 telespettatori pari al 19% di share. A batterlo sono state le Qualificazioni ai Mondiali Irlanda del Nord-Italia in onda su Rai 1 con il 40% di share e 10.775.000 telespettatori sintonizzati.

Un’altra batosta per Alfonso Signorini: le preferenze del pubblico sul piccolo schermo

Come dicevamo, nonostante i risultati siano buoni per Alfonso Signorini, c’è sempre chi riesce a fare di meglio. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed ai programmi andati in onda nella serata di lunedì 15 novembre. Ecco le preferenze del pubblico:

Su Rai3 Report ha conquistato l’attenzione di 1.896.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Italia Uno Le Iene Presentano – L’Omicidio di Serena Mollicone: Un Mistero lungo vent’anni ha raccolto davanti al video 1.067.000 spettatori con uno share del 6%. Su Rai2 Miracoli dal Cielo è stato visto da 1.164.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Su Rete4 Quarta Repubblica ha conquistato l’attenzione di 772.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Tv8 Io Prima di Te è stato seguito da 381.000 spettatori con l’1.6% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha interessato 360.000 spettatori pari all’1.5% di share. Infine sul Nove Little Big Italy ha tenuto incollati davanti al video 335 .000 spettatori con l’1.3% di share.