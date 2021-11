Ballando con le Stelle, Andrea Iannone: un video svela le condizioni di salute

Dopo il malore a Ballando con le Stelle nel corso dell’ultima puntata in diretta, un video dissipa ogni dubbio riguardo le condizioni di salute di Andrea Iannone. Ecco cosa ha raccontato insieme alla sua insegnante Lucrezia Lando.

Il malore di Andrea Iannone a Ballando con le Stelle ha gelato gli spettatori del programma. Improvvisamente, è scomparso dal palco, poco prima dell’esibizione da solista. Dopo essere stato in osservazione in infermeria, Milly Carlucci ha voluto collegarsi con lui in diretta per chiedergli come stava e se voleva riprendere la gara.

Il motociclista non ha esitato un momento, e si è dichiarato prontissimo a rientrare sul palco di Ballando con le Stelle. I motivi del suo malessere sono stati subito chiari. Aveva preso degli antidolorifici, senza però assumere un gastroprotettore. Ecco dunque che il mal di stomaco, che durava da diverse ore si era fatto insopportabile.

Ballando con le Stelle, Andrea Iannone: “Dove devo essere? Sono qui, ovvio”

Un video registrato da Lucrezia Lando, l’insegnante di danza di Andrea Iannone, chiarisce quali siano le condizioni di salute del motociclista. La ballerina si è mostrata nella sala prove con il suo compagno di gara, annunciando immediatamente che adesso sta bene. Lui, forse per sdrammatizzare, ha cercato un po’ di prenderla in giro.

Iannone ha spiegato di non aver mai mancato un allenamento, e dunque la sua presenza non gli sembrava poi così strana. Entrambi hanno dunque ringraziato tutti quelli che si sono preoccupati per la salute del motociclista. Si tratta dell’ennesimo infortunio in questo inizio di Ballando con le Stelle, che non manca di regalare emozioni.

Ecco il video in cui Lucrezia parla delle condizioni di salute di Andrea Iannone: