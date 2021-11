Gerry Scotti non trattiene le lacrime in diretta tv: il motivo della sua commozione

Gerry Scotti è scoppiato in lacrime durante l’ultima puntata di ‘Tu Si Que Vales’. Andiamo a vedere il motivo della commozione del giudice.

Sono tornati a ‘Tu si que Vales‘ i ragazzi di PizzAut. A quattro anni dall’ultima apparizione nel talent show di Canale 5, l’associazione è tornata rivelando al pubblico in studio ed ai giudici di aver realizzato il loro sogno. Infatti PizzAut è riuscita ad aprire un ristorante gestito da persone affette da autismo, dando quindi la speranza di una vita normale a tutte le persone affette da questa patologia.

Prima di rivelare di aver realizzato il sogno di una vita, i ragazzi dell’associazione nello studio hanno dichiarato: “Nel 2017 eravamo qua e abbiamo raccontato un sogno. Eravamo ospiti dei ristoranti degli altri perché non ne avevamo uno nostro” – hanno poi continuato “Oggi, 2021, ne abbiamo uno nostro. Il Primo maggio, festa dei lavoratori, abbiamo aperto il primo ristorante in Europa gestito da ragazzi autistici, abbiamo 80 coperti al chiuso e 150 all’aperto ed è sempre sold out. Bisogna prenotare con due settimane di anticipo“.

Gerry Scotti si commuove in diretta: chi sono i ragazzi di PizzAut

Un bellissimo regalo da parte dei ragazzi di "PizzAut" ai nostri giudici 🤩 #TuSiQueVales pic.twitter.com/pwZpnsXJgQ — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 13, 2021

I ragazzi di PizzAut hanno raccontato di aver realizzato il proprio sogno, facendo commuovere Gerry Scotti. Inoltre dopo aver aperto un ristorante che sta riscuotendo un grandissimo successo, i ragazzi si sono presentati in diretta su Canale 5. L’associazione ha infatti ricordato: “A maggio ne abbiamo aperto uno a Castiglione dei Pepoli e ne stiamo aprendo uno a Monza. Sarà la prima catena di franchising al mondo gestita da ragazzi autistici“.

I ragazzi di PizzAut che hanno preso parte alla puntata sono Francesco (20 anni), Matteo (20 anni), Leonardo (22 anni) e Lorenzo (23 anni). I quattro rappresentanti dell’associazione si sono presentati al pubblico di Canale 5 ed hanno rivelato le loro mansioni all’interno del ristorante. Adesso i ragazzi, con il resto dell’associazione dopo il ristorante aperto a Castiglione dei Pepoli sono ansiosi di aprire anche il secondo a Monza dando vita al franchising unico in Europa.