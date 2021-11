Anticipazioni Beautiful, amore al capolinea: rottura forzata per l’amata coppia

L’amore di una coppia sta vacillando a causa di un personaggio che li sta mettendo a dura prova: tutte le anticipazioni di Beautiful

Nelle puntate americane di Beautiful, a tenere banco in quel di Los Angeles è il ritorno in scena di Deacon. Il papà di Hope, fin qui, ha creato non pochi screzi tra lei e Liam, ma la cosa sembra essere diventata insostenibile, tanto da creare una rottura non più sanabile.

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5.

Anticipazioni Beautiful, come finisce tra Hope e Liam?

Liam resterà sconvolto quando Hope gli confesserà che ha deciso di dare un’altra possibilità a suo padre. La Logan è arrivata a questa conclusione perché vuole dare una chance a Deacon, ma soprattutto sostiene che Liam debba essere il primo a sostenerla in quanto suo marito. La fermezza con cui la figlia di Brooke protegge la sua posizione di figliol prodigo metterà i bastoni tra le ruote al rapporto matrimoniale.

Intanto che i Lope rischiano il tracollo, anche Steffy resterà allibita da quello che le riporterà Ridge. Quest’ultimo, non appena rientrato a casa, non crederà ai suoi occhi: nel suo salotto ci sono Brooke, Deacon e Hope. Il figlio di Eric invita immediatamente il papà della Logan fuori di casa, ma incredibilmente Brooke si schiererà dalla loro parte.