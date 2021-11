GF Vip 6, alcuni concorrenti hanno infranto il regolamento: provvedimento immediato

Il GF Vip 6 prende provvedimenti contro alcuni concorrenti che hanno infranto il regolamento: cosa succederà a breve.

Nuovo intervento degli autori del GF Vip 6 contro alcuni concorrenti. Infatti i vipponi hanno appreso in queste ore l’ultima punizione, con il reality che li mette a stecchetto per un’altra settimana. Il programma ha deciso di decurtare il budget della spesa riservato ai concorrenti. Inoltre la punizione non è nuova, visto che anche la scorsa settimana i vipponi non hanno avuto il budget pieno per la spesa settimanale.

Il motivo del taglio ai fondi della spesa è dovuto proprio al comportamento di alcuni concorrenti, che hanno tenuto gli occhiali da sole per troppo tempo in casa. Infatti indossarli è contro il regolamento del reality. Inoltre alcuni vipponi si fermerebbero a fumare in veranda sebbene non sia consentito. Nella nota il Grande Fratello comunica: “Vipponi, sapete a quanto ammonterebbe la vostra spesa settimanale? A ben 340 euro. Però, considerati i numerosi richiami a non fumare dentro la veranda, il Grande Fratello ha deciso che il budget sarà di 280 euro“.

GF Vip 6, gli autori tagliano il budget per la spesa: la reazione dei concorrenti

A leggere il comunicato ci ha pensato Lulù Selassiè che ha fatto subito il nome di Giucas Casella come uno dei concorrenti che ha messo in atto un comportamento sbagliato. Mentre invece Sophie Codegoni ha ammesso correttamente di esser stata una di quelle che ha fumato in veranda. L’ex volto di Uomini e Donne ha affermato: “Alzo le mani anch’io, è colpa mia. Ed è colpa anche di altre persone ragazzi miei. Prendetevi le vostre responsabilità. Io ammetto la mia colpa, anche se è capitato solo quando piove. Ma ci sono anche altre persone in questo gruppo. Assumetevi le vostre responsabilità“.

D’altra parte Soleil Sorge non ha mai fumato nella zona incriminata e si è schierata contro i suoi coinquilini. Infatti la vippona ha affermato: “Mi sento anche scema io che mi vado a prendere il freddo“. Dopo aver letto il comunicato, Aldo Montano ha cercato di incoraggiare i coinquilini. Infatti il campione olimpico ha visto il bicchiere mezzo pieno ed ha rivelato che sarebbe potuta andare peggio.