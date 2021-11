Clamoroso ritorno in pista a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

È lo show più atteso della settimana. In milioni il sabato sera si collegano su Rai Uno per guardare Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che ogni anno vizia i telespettatori. Anche quest’anno la produzione ha messo su un cast d’eccezione, ma un po’ per sfortuna un po’ perché doveva succedere, una delle protagoniste ha contratto il Covid.

Stiamo parlando di Mietta, la cui positività era stata chiacchierata e molto discussa. Dopo un periodo di tempo che sembrava interminabile, la cantante è pronta a tornare in pista a Ballando con le Stelle.

Ballando con le stelle, clamoroso ritorno in pista: c’è l’annuncio

Ad annunciare il suo ritorno in pista è stato Maykel Fonts, insegnante di ballo di Mietta. Il ballerino professionista, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram pubblicato nel primo pomeriggio di mercoledì 10 novembre 2021, ha annunciato ai followers che sia lui che la sua partner saranno di nuovo in gara a partire dal prossimo sabato.

Un ritorno che renderà felici tutti ma che non farà dimenticare quanto accaduto. Come ricorderanno tutti, Selvaggia Lucarelli nel corso dell’ultima apparizione di Mietta, chiese alla cantante se avesse fatto il vaccino e lei tergiversò nel replicare. A meno di 24 ore dalla notizia della positività, Mietta sui social ha dichiarato di non essere vaccinata. Il vaccino però non è stato effettuato a causa di alcuni problemi di salute.