Carlo Verdone ha presentato il suo nuovo film, Vita da Carlo, oltre al suo ultimo libro, nel salotto di Domenica In. Parlando con Mara Venier, il regista ha fatto una sconvolgente rivelazione riguardo il suo passato.

Carlo Verdone sta promuovendo il suo nuovo film, Vita da Carlo. Inoltre, non perde occasione per parlare anche del suo nuovo libro, Le carezze della memoria, edito da Bompiani. Questo favorisce il tuffo nel passato che il regista ha fatto durante la sua ospitata al programma di Mara Venier, Domenica In.

Il suo ultimo libro è stato scritto durante il primo lockdown dovuto alla pandemia di Covid. Carlo Verdone ha riaperto uno scatolone lasciatogli dal suo assistente, che lo aveva etichettato come “foto, lettere e documenti da riordinare”. Da lì sono sgorgati numerosi ricordi riguardo al suo passato.

Fra le rivelazioni fatte da Carlo Verdone a Mara Venier nel salotto di Domenica In c’è il diverso approccio delle nuove generazioni nei suoi confronti, oltre all’abuso di antidolorifici a causa dei dolori di cui ha sofferto per ben nove anni. Fortunatamente, Carlo Verdone aggiunge: “Mi sono rivolto agli specialisti e sono riuscito a tornare a camminare“.

Negli Stati Uniti d’America, l’abuso di antidolorifici è diventato una vera e propria piaga sociale, con migliaia di morti ogni anno. In particolare, molte persone utilizzerebbero in modo improprio il Fentanyl, un antidolorifico oppioide, per poi essere soggiogati da un forte stato di dipendenza dal farmaco.

