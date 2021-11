Belen Rodriguez, tra le tante finalmente una strabiliante notizia: era ora

Dopo le tante notizie circolate in questi giorni, finalmente ne arriva una strabiliante per Belen Rodriguez: è irrefrenabile

Dopo le tante notizie sulla presunta rottura con Antonino Spinalbese, arriva adesso una buona notizia per Belen Rodriguez. La conduttrice televisiva al timone di Tù sì Que Vales ha raggiunto un altro record in termini di ascolti battendo la sua rivale Milly Carlucci. Ma procediamo per gradi.

Nella serata di sabato 6 novembre, Belen al timone di Tù sì Que Vales su Canale Cinque ha catturato l’attenzione di 4.639.000 telespettatori pari al 27.9% di share. Su Rai Uno Ballando con le Stelle con al timone Milly Carlucci ha raccolto, invece, davanti al piccolo schermo 3.653.000 spettatori pari al 20.5% di share.

Dunque, al quarto appuntamento con il longevo talent show, seppure Milly abbia raggiunto ottimi risultati in termini di share non è riuscita comunque a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed alle preferenze espresse dal pubblico del piccolo schermo.

Belen Rodriguez conquista il pubblico nella serata di sabato 6 novembre: tutte le preferenze espresse dal pubblico del piccolo schermo

Come dicevamo nello scontro diretto tra Belen Rodriguez e Milly Carlucci la prima ha avuto la meglio. Rispettivamente al timone di Tù sì Que Vales e Ballando con le Stelle hanno registrato il 27.9% e il 20.5% di share. Veniamo adesso alle altre reti ed alle preferenze espresse dal pubblico.

Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 1.017.000 spettatori e il 5.1% di share. Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 1.030.000 spettatori con il 4.7% di share. Rete4 ha proposto Agente 007 – L’Uomo dalla Pistola d’Oro riuscendo ad interessare 510.000 spettatori pari al 2.7% di share.

Su Italia 1 I Simpson hanno catturato l’attenzione di 540.000 spettatori e il 2.6% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha tenuto incollati davanti al video 320.000 spettatori con l’1.5% di share. Sul Nove Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante è stato seguito da 291.000 spettatori pari all’1.4% di share. Infine su La7 Versailles ha registrato 235.000 spettatori con uno share dell’1.3%.