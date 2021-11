Michelle Hunziker, sorpresa di Natale: Mediaset fa un regalo speciale. Decisi i palinsesti per le feste e spunta un programma inedito

Manca ancora un mese e mezzo, ma i palinsesti di Natale delle principali reti televisive italiane sono pronti. La parte del leone, come sempre, in prima serata ai classici film delle feste, a partire da quelli Disney e Pixar oltre all’immancabile ‘Una poltrona per due’ la sera del 24.

Ma ci saranno anche novità, alcune inattese. Come quella che ha anticipato oggi il sito specializzato di Davide Maggio. Perché la sera di Natale a farci compagnia ci sarà anche Michelle Hunziker con un programma che è anche un regalo speciale di Mediaset per tutti i suoi fan.

Michelle infatti dalla scorsa settimana è tornata al timone di ‘All Together Now’. il game show che lancia cantanti sconosciti nel mondo della musica. Ecco, a Natale ci aspetta una versione speciale, perché in prima serata su Canale 5 è in programma ‘All Together Now Kids‘.

Michelle Hunziker, sorpresa di Natale: il game show raddoppia ma con concorrenti diversi

In pratica sabato 25 dicembre tornerà la sfida tra i cantanti, tornerà anche il ‘muro’ che li giudica e canta insieme a loro, solo che i protagonisti saranno bambini e ragazzini. Una serata speciale e diversa dal solito per regalare al pubblico emozioni forti ma senza l’assillo della gara.

‘All Together Now 2021’ è cominciato domenica scorsa e il 7 novembre vivrà la sua seconda puntata, con le sfide che proseguiranno sino alla puntata della finale. Per quella c’è già una data fissata, domenica 19 dicembre. Solo allora sapremo quale tra i 14 concorrenti di questa edizione vincerà il premio di 100mila euro previsto. Insieme a Michelle Hunziker sono tornati anche i giudici Anna Tatangelo, J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, ma non è ancora chiaro se a Natale ci saranno tutti loro.