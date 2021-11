Royal Family, ancora paura per la Regina Elisabetta: sono tutti preoccupati. Sua Maestà era stata ricoverata per un malessere due settimane fa

Nelle ultime settimane si è fatto un gran discutere delle condizioni della Regina Elisabetta. Un raffreddore piuttosto fastidioso, con tanto di malessere respiratorio ne hanno suggerito il ricovero in ospedale lo scorso 21 ottobre, per accertamenti. Fortunatamente non si trattava di nulla di grave e la monarca ha fatto subito ritorno a casa nelle ore successive. Nel Castello di Windsor ha osservato dei giorni di riposo, come suggerito dai medici. Le hanno consentito di svolgere solo compiti leggeri, senza affaticarsi e senza impegni pubblici. Le sue mansioni sono state demandate nel frattempo al figlio Carlo e al nipote William, sempre prodighi di aiuti nei confronti del parente stretto.

La cancellazione della sua apparizione al vertice COP26 di Glasgow è stata una grande delusione per i fan reali. A questo si aggiungerà anche l’assenza obbligata al Festival della Memoria sabato 13 novembre.

Royal Family, ancora paura per la Regina Elisabetta: è troppo impegnata

Il redattore del Daily Mail, Richard Kay, ha parlato della salute della regina durante il Royal Beat.

Ha dichiarato: “Sta bene, ma è avanti con gli anni. Alla sua età non può fare o dedicare il tipo di ore che ha fatto per così tanti anni. L’ironia è che, dalla morte del principe Filippo, Sua Maestà ha voluto fare anche più di quanto facesse prima”.

Poi aggiunge: “Il suo staff si è allarmato perché ha fatto davvero troppo. Stanno semplicemente prendendo misure precauzionali per convincerla a prendersela un po’ più con calma”.

“Ci è stato detto che ha bisogno di due settimane di riposo, poi la vediamo guidare da sola a Windsor e fare chiamate su Zoom”.

Proprio oggi ha lasciato il castello di Windsor in elicottero per trascorrere il fine settimana a Sandringham. I medici hanno autorizzato Sua Maestà a fare il viaggio dopo diversi giorni di riposo. La regina era “felice” di aver ricevuto il via libera e di poter lasciare la sua casa nel Berkshire per il fine settimana, secondo quanto riportato da una fonte reale.