Nicola Savino, che stangata: il colpo basso di Mediaset

Un brutto colpo basso da Mediaset al conduttore Nicola Savino che dovrà rinunciare ad un ruolo importante

Le registrazioni di Back to School erano quasi giunte al termine quando i vertici Mediaset hanno deciso per lo stop. Una vera e propria mazzata per Nicola Savino che perderà occasione di condurre un programma molto simpatico in cui varie celebrità si sarebbero dovute sedere nuovamente tra i banchi per affrontare l’esame di quinta elementare.

Per altro, il carnet di scolari era anche molto ricco: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavio Vento e Scintilla.

Back To School, l’esame di Nicola Savino non s’ha da fare

Il simpatico programma prodotto da Blu Yazmine, lo stesso de La Caserma e Game of Games, non andrà in onda. La decisione, stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, arriva direttamente dai vertici Mediaset che hanno deciso per lo stop dopo la registrazione delle puntate.

Senza dubbio una batosta per il conduttore de Le Iene e tutti gli ospiti che avevano scelto di mettersi in gioco in un format diverso. Tuttavia, il programma, al momento, non appare in nessun palinsesto. La speranza resta quello di vederlo più in là, in carenza di programmi da proporre, come nel periodo estivo.