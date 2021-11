Adriano Celentano torna in tv: spunta il nome del nuovo programma

Adriano Celentano è sempre più vicino ad un ritorno in televisione. Il cantante italiano attacca anche Bianca Berlinguer: le sue parole.

Adriano Celentano torna a parlare attraverso il suo profilo Instagram. Infatti il cantante ha indirizzato una lettera a Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca su Rai3. Il ‘molleggiato’ non ha risparmiato la giornalista italiana usando parole molto dure inerenti al suo comportamento nei confronti di Gianluigi Paragone nella puntata del programma andata in onda il 2 novembre.

Infatti nella sua lettera il cantante rivela: “Tu cara Berlinguer, ieri sera con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco ‘Bianca’… Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua di trasmissione“. Inoltre per il molleggiato la giornalista avrebbe cancellato l’immagine di Paragone. Il cantante poi ha detto la sua anche su Giovanni Floris e Sigfrido Ranucci.

Adriano Celentano attacca Bianca Berlinguer ed elogia Floris: le sue parole

Dopo aver denunciato il comportamento di Bianca Berlinguer. Adriano Celentano ha deciso di elogiare il comportamento di Giovanni Floris. Il molleggiato ha infatti scritto: “Il bravo Floris a DiMartedì senza nemmeno accorgersi, ti dava una lezione di grande democrazia. Non solo ha parlato di ciò che Report ha svelato, ma ha addirittura invitato l’autore del programma investigativo Sigfrido Ranucci. Cara Bianca, posso dire (anche a causa del Covid) che non sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive“.

Dopo l’ennesimo attacco a Bianca Berlinguer, il cantante ha poi rivelato un particolare retroscena che lo vede protagonista di un immediato ritorno in televisione. Infatti Adriano ha annunciato: “Se può consolarti, ti do una primizia: sto pensando di tornare in televisione con un programma dal titolo: “Il conduttore”. E tu sarai il primo ospite“. Torna quindi a far parlare Adriano Celentano che ha sfruttato il suo profilo Instagram per annunciare anche il suo imminente ritorno in televisione.