Le mani della ‘ndrangheta su Ponte Morandi di Catanzaro: sei persone indagate

Le mani della ‘Ndrangheta sul ponte Morandi di Catanzaro. Sei persone, tra cui un ingegnere Anas, un geometra e alcuni imprenditori, sono indagati a vario titolo per trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, corruzione in atti giudiziari, associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture, con l’aggravante di aver agevolato associazioni di tipo mafioso in relazione fra l’altro, per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Morandi di Catanzaro e di un tratto della SS280 dei Due Mari.

La Procura di Catanzaro, nell’ambito dell’indagine, ha disposto il sequestro, con facoltà d’uso, del viadotto Bisantis (ponte Morandi) al fine di svolgere accertamenti di natura tecnica. L’ingegnere dell’Anas è stato interdetto dall’esercizio della professione per sei mesi, mentre il geometra per 9 mesi. Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre disposto anche il sequestro preventivo di tre società di corruzione e di oltre 200mila euro quale profit dei reati contestati.

“Secondo lui dice che non va bene. Perché noi al Morandi con questo materiale l’abbiamo fatto… e casca tutto”: sono le parole di un capocantiere emerse dalle intercettazioni contenute nell’ordinanza dell’operazione Brooklyn eseguita dalla guardia di finanza e dalla Dda del capoluogo.

Stando alle indagini, i materiali usati sarebbero stati scadenti ma economici, come emerge dalle conversazioni registrate contenute nell’ordinanza: “A me serve nu carico 488 urgente, altrimenti devo vedere… devo mettere quella porcheria di ****** qui sui muri eh…, che c’hanno stoccato per Catanzaro nu… nu… bilico… però vorrei vedere ste simbrasugli”, diceva un direttore tecnico. E un rappresentante della ditta fornitore: “Eh… fai… fai… fai… una figura di merda… perché quel prodotto non funziona”. Il direttore tecnico rispondeva: ”Che prodotti stai usando? Gli ho detto sto usando *******. Ma purtroppo perché è una questione finanziaria. Gli ho spiegato io è come su? Fanno cagare… (sorride)”, riporta l’Ansa.