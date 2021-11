Uomini e Donne, Giacomo Czerny dice no a Maria: il motivo è sorprendente

Non è passato molto da quando Giacomo Czerny disse di ‘no’ alla padrona di casa di Uomini e Donne: ecco i progetti in serbo

L’anno scorso, quando Giacomo Czerny ancora non aveva fatto la sua scelta ad Uomini e Donne, Maria De Filippi gli fece una proposta di lavoro in diretta. L’ex tronista del dating show, infatti, si presentò come videomaker attualmente disoccupato: non aveva alcun progetto in cantiere.

La padrona di casa che prese molto a cuore la storia di Giacomo, decise di offrirgli la possibilità di lavorare nella sala di regia insieme al resto dello staff di Uomini e Donne per poter realizzare il suo sogno e racimolare anche qualcosa di concreto.

Uomini e Donne, cosa farà Giacomo Czerny

Giacomo Czerny ha vissuto un’estate da sogno insieme a Martina Grado ed aveva già annunciato di avere in mente grandi progetti. L’ex tronista è tornato a parlare della sua carriera lavorativa ammettendo, con aria soddisfatta: “Ho un progetto importante concluso da poco ma non posso dire molto per ora”. Nonostante il coraggioso ‘no’ a Maria De Filippi, Czerny sa il fatto suo e quello che sta custodendo sembra essere qualcosa di molto importante.

Oltre ciò, l’ex tronista ha parlato anche di quello che sarà il futuro tronista di quest’edizione del dating show: Matteo Ranieri. Su quest’ultimo ha detto: “Sono contento, è un bravo ragazzo e soprattutto una persona sincera in quello che fa”.