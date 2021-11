Rossano Rubicondi, clamorosa confessione di Mara Venier: pubblico senza parole!

Clamorosa confessione di Mara Venier su Rossano Rubicondi. Svelati alcuni dettagli sul modello che è scomparso pochi giorni fa.

Pochi giorni fa la morte di Rossano Rubicondi ha stravolto il mondo dello spettacolo italiano. Sono tantissimi i messaggi d’affetto alla famiglia del modello. La fama di Rossano è dovuta anche al suo matrimonio con Ivana Trump. Infatti l’uomo è stato il quarto marito della figlia dell’ex presidente degli Usa, Donald. A dare la notizia della sua morte in Italia ci ha pensato Simona Ventura.

La notizia del decesso ha gettato nello sconforto tutti quelli che lo seguivano e ne avevano incrociato il cammino. Inoltre gran parte della popolarità del modello in Italia è dovuta alla sua partecipazione al reality ‘L’Isola dei Famosi. Da qualche tempo, però, l’uomo era sparito dagli schermi italiani visto che aveva deciso di andare a vivere in America. Ad oggi inoltre le cause della sua morte ancora devono essere rivelate. Intanto ieri Mara Venier ha svelato un importante retroscena sulla sua dipartita.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fabrizio Corona, voglia di libertà: una trasgressione fuori stagione – VIDEO

Rossano Rubicondi, Mara Venier rivela: “I problemi c’erano, ma non di salute”

Mara Venier ha deciso di dire la sua sulla morte di Rossano Rubicondi durante l’ultima puntata di Domenica In. Nel corso della trasmissione la conduttrice ha gelato tutti rivelando: “Era un mio caro amico. Mai conosciuto una persona che amasse la vita più di lui. I problemi c’erano, ma non di salute. Non l’ha detto nessuno“. Dopo questa clamorosa indiscrezione, Mara ha proseguito lasciando libera interpretazione al pubblico a casa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, la dedica strappalacrime: LDA sorprende tutti – VIDEO

Prima di passare ad un nuovo argomento, ‘Zia Mara‘ ha concluso affermando: “È morto da solo a New York. E poi voglio cogliere l’occasione per dire che Rossano non si è mai, mai, mai approfittato della situazione economica di Ivana Trump“. La conduttrice veneta ha voluto chiarire questo particolare dettaglio proprio nell’intento di omaggiare Rossano, il modello che era amato dal pubblico per la sua ironia e la semplicità.