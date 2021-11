Michelle Hunziker, risveglio pesante: nessuno immaginava questa svolta. Per il ritorno della popolarissima conduttrice nessuna festa

Di questi tempi tra la fiction e un talent show, anche se già ben conosciuto e rodato, il pubblico preferisce la prima e la conferma è arrivata nella serata televisiva di domenica 31 ottobre. C’era infatti grande attesa per il debutto della nuova stagione di ‘All Together Now‘, lo show condotto da Michelle Hunziker, ma non tutto è andato secondo le previsioni.

I risultati degli ascolti tv infatti parlano chiaro: su Rai1 la terza puntata della fiction ‘Cuori‘ ha catturato 3.356.000 spettatori pari al 17.1% di share. Invece su Canale 5 ‘All Together Now’, al debutto, ha convinto 2.378.000 spettatori pari al 13.5% di share. Sino stati comunque i due programmi più visti della serata, con ‘Che Tempo che Fa‘ che nella prima parte è stato seguito da 2.297.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e nella seconda da 1.541.000 (8.4%). Invece su Rete 4 ‘Controcorrente Prima Serata’ è stato visto da 615.000 spettatori per il 3.5% di share.

Michelle Hunziker, risveglio pesante ma Mediaset si prende la rivincita contro la Venier

Vittoria della Rai anche nel preserale: su Rai 1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno‘ ha ottenuto il 19.9% con 4.375.000 spettatori mentre su Canale 5 ‘Paperissima Sprint‘ è stati visto da 2.785.000 spettatori con uno share del 12.8%. E prima dei Tg, sempre su Rai 1 L’Eredità ha totalizzato 3.968.000 spettatori per il 20.7%.

La rivincita di Mediaset è arrivata con i programmi pomeridiani. ‘Amici di Maria De Filippi‘ è stato visto da 2.966.000 spettatori per il 20.2%% e ‘Verissimo‘ da 2.986.000 (21.3%). Invece su Rai1 ‘Domenica In‘ ha messo insieme 2.445.000 spettatori per il 15.8% nella prima parte e di 2.045.000 spettatori (14.2%) nella seconda,. Infine ‘Da Noi… A Ruota Libera’ ha totalizzato il 10.6% con 1.728.000 spettatori.