Fino all’ultimo battito, ci sarà una nuova stagione? Clamorosa anticipazione

Bianca Guaccero, che interpreta Rosa in Fino all’ultimo battito, ha fatto delle dichiarazioni inaspettate riguardo la serie Tv: presto ci sarà una nuova serie. Ecco tutte le informazioni fornite dall’attrice.

La regista Cinzia TH Torrini non era affatto convinta di voler portare avanti il progetto Fino all’ultimo battito. Lo stesso le era successo per un’altra fortunata serie Tv, Elisa di Rivombrosa: in entrambi i casi, il pubblico ha premiato ed apprezzato le pellicole. Fino all’ultimo battito ha tenuto incollati allo schermo una media di 4 milioni di spettatori.

L’ultima puntata è andata in onda il 28 ottobre. Uno dei personaggi più amati della serie Tv, cioè Bianca Guaccero nei panni di Rosa, la donna del boss, sembra essere davvero entusiasta del progetto. Sui propri canali social ha chiesto agli ammiratori: “Vorreste una nuova serie di Fino all’ultimo battito?“.

Fino all’ultimo battito, la nuova serie ci sarà?

Mentre la regista, il cast e tutti gli altri attori stanno mantenendo il massimo riserbo riguardo il progetto, Bianca Guaccero ha rivelato diversi dettagli nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo. L’attrice non vede l’ora di poter tornare a vestire di nuovo i panni di Rosa: “Presto torneremo sul set per girare la nuova serie di Fino all’ultimo battito“.

Bianca racconta di essere davvero impaziente e di sentire la mancanza dei propri colleghi e del cast. Si tratta senz’altro di una bellissima soddisfazione, anche perchè negli ultimi anni il suo impegno principale è stato la conduzione di Detto Fatto. Alla luce del calo di ascolti che la trasmissione sta subendo, la nuova serie di Fino all’ultimo battito è un’ottima notizia.