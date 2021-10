Sanremo 2022, clamoroso ritorno all’Ariston: italiani pazzi di gioia

Finalmente un grande ritorno al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022: una gioia immensa per gli italiani

Finalmente una buona notizia: il Teatro Ariston di Sanremo tornerà ad essere gremito di pubblico. Non ci sarà più bisogno di riempire la platea di peluche e palloncini, né simulare applausi perché quest’anno si torna alla normalità con il pubblico. Quello dell’anno scorso, infatti, è stato l’unico Festival che non ha potuto godere della presenza degli spettatori in sala, dal 1 febbraio al 5 febbraio 2022 sarà diverso e si potrà contare sulla normalità.

Come da regolamento nazionale, per accedere al Teatro Ariston di Sanremo sarà necessario presentare il biglietto d’ingresso ed il certificato verde che attesti l’avvenuta vaccinazione o un tampone effettuato entro 48 ore prima dell’evento.

Sanremo 2022, il regolamento per accedere al Teatro Ariston

Intanto che l’emergenza sanitaria è ancora in corso, i vertici Rai insieme alla commissione scientifica hanno elaborato il miglior piano affinché il Festival di Sanremo possa svolgersi in totale sicurezza e con il supporto del pubblico, non più soltanto da casa. Attenzione, però, ad una clausola presente per l’acquisto dei biglietti: la Rai si riserva di stabilire ulteriori limitazioni all’accesso in funzione dell’evoluzione della pandemia fino all’inizio della prima giornata di Festival.

Inoltre, per quel che riguarda il backstage della kermesse musicale, durante le prove di ogni artista saranno ammessi in sala solo i rappresentanti della Casa discografica interessata ed uno per ognuna di essa. Ogni dipendente dovrà essere munito di Green pass alla pari degli artisti in gara.