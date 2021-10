Grande artista che ha più volte varcato il palcoscenico del Festival di Sanremo comunica un grande evento: fan senza parole

Momento di grande gioia per il chitarrista dei Negramaro. Lele Spedicato e sua moglie Clio Evans stanno per allargare la propria famiglia. La notizia è arrivata in un giorno speciale. L’attrice oggi compie 40 anni e per festeggiare sia lei che Lele hanno deciso di pubblicare su Instagram le foto con il pancione.

Il chitarrista a corredo delle immagini ha scritto: “ Buon compleanno amore mio!!! Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga“. Nelle foto Lele e Clio diffondono allegria e felicità, segno che la loro famiglia è unita più che mai in attesa del grande giorno.

Ma a proposito di questo, quando nascerà il loro secondogenito? Ebbene, su Instagram Lele ha anticipato anche il mese: “Da aprile saremo in 4”. Dopo suo marito, anche Clio ha voluto condividere le stesse foto in cui il chitarrista la abbraccia tenendole il pancione tra le mani.

Lele Spedicato e Clio Evans presto di nuovo genitori: il chitarrista dei Negramaro da l’annuncio su Instagram

Come Lele anche Clio ha deciso di condividere su Instagram le foto del pancione. Queste le sue parole: “Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così. Grazie amore mio. Auguri a noi”. Dunque grande momento di gioia per Lele Spedicato che assieme ai Negramaro continua a seguire la scia della felicità.

Difatti, solo alcuni giorni fa è trapelata una notizia che riguarderebbe Giuliano Sangiorgi. Il cantante della band salentina è prossimo alle nozze ed avrebbe già festeggiato anche l’addio al celibato. Non ci resta che attendere questi due grandi eventi e augurare tanta felicità a Lele e a Clio come a Giuliano e Ilaria.