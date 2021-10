GF Vip 6, malore nella notte: grandissimo spavento nella casa – VIDEO

Dopo la puntata del GF Vip 6, nella notte uno dei concorrenti ha avuto un malore. Spavento nella casa.

Il GF Vip 6 ieri sera è tornato nelle case degli italiani con la tredicesima puntata. La puntata, l’ultima della settimana di ottobre, si è aperta con una clip in cui Manuel Botuzzo ha suonato al pianoforte mentre cantava la canzone di Ultimo, Sogni appesi. Il nuotatore, come già accaduto in altre circostanze, ha dato una grande lezione di vita a tutti.

Subito dopo questa bella clip, la puntata è andata avanti con i dissapori tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, il confronto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi e prima del televoto Signorini ha raccontato in breve la storia di Davide Silvestri che ha colpito un po’ tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Denise Pipitone, il nuovo appello di Piera Maggio: “Come sarebbe oggi” – FOTO

GF Vip 6, malore nella notte: spavento nella casa – VIDEO

Dopo la puntata i vipponi si sono adagiati, stanchi, sui propri letti ed è stato proprio allora che una delle protagoniste è stata colpita da un malore. Forse dovuto all’ansia o allo stress accumulato nel corso della puntata. Difatti Mariana Trevisan ha avuto un confronto con la mamma di Nicola, Patrizia Mirigliani.

L’attrice ha detto al figlio: “Se tu sei felice, sei innamorato, senti dei sentimenti sono felice per te, perché riesci finalmente a trovarti”. Nicola ha ribadito che non lascerà Miriana ma le sarà accanto per alimentare il loro rapporto. Un insieme di emozioni che hanno potuto causare il malore di cui ha sofferto Miriana nella notte.