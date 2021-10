Wanda Nara e Mauro Icardi, nuovo colpo di scena: fan increduli – FOTO

Dopo la riappacificazione e la fulminea rottura fra Mauro Icardi e Wanda Nara, c’è un ulteriore colpo di scena che riguarda la coppia. Ecco cosa hanno rivelato entrambi riguardo la loro relazione.

Wanda Nara sarebbe stata tradita numerose volte dal marito, Mauro Icardi. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, però, quest’ultima volta lei sarebbe venuta in possesso di alcune prove della relazione con China Suarez. Ecco perchè, dopo aver affidato i figli maschi all’ex Maxi Lopez era volata a Milano con Francesca e Isabella.

Mauro Icardi aveva abbandonato gli allenamenti con il PSG, mettendo di fatto a rischio la sua carriera per lei. Se inizialmente questa mossa aveva contribuito a riavvicinare i due, una foto condivisa dal calciatore, che li mostra insieme a letto, aveva definitivamente rotto tutto. Lui, infatti, aveva commentato su Instagram: “Anche un assolo non guasta“.

Wanda Nara e Mauro Icardi, i dettagli sul divorzio

Wanda Nara ha reso noto cosa è successo dopo l’ennesima riappacificazione e la successiva rottura. Lei avrebbe chiesto ogni giorno il divorzo, finchè lui non avrebbe ceduto. In due giorni hanno trovato l’accordo, e lui ha accettato tutte le condizioni. Subito dopo, però, il calciatore le avrebbe scritto una lettera, che ha cambiato tutto di nuovo.

Mauro Icardi ha infatti augurato a quella che era diventata la sua ex moglie di essere felice, perchè solo questo avrebbe reso contento anche lui. In quel momento lei ha realizzato che, anche se materialmente ha tutto, senza di lui non è felice. Ecco dunque la decisione di fare l’ennesimo tentativo di tornare insieme e riprovarci di nuovo.

Questo è il messaggio della riappacificazione fra Wanda Nara e Mauro Icardi:

Mauro Icardi, sul suo profilo Instagram, ha confermato che con sua moglie è finalmente tornato il sereno: