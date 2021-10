Tu si que vales, Maria De Filippi non si trattiene: “Sei un maiale dentro”

A Tu si que vales si scaldano gli animi nel corso della diretta tv andata in onda sabato 23 ottobre.

Nel corso della diretta di Tu si que vales, andata in onda sabato 23 ottobre, c’è stato un battibecco tra Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Tutto è nato dopo l’esibizione di tre giovani – Gaggi, Manuel e Francesco – i quali hanno dimostrato le loro capacità atletiche supportate da un fisico allenato e in forma.

Rudy Zerbi, dopo che Maria si è complimentata con loro, ha contestato il giudizio della conduttrice insinuando che fosse annebbiata dalla prestanza fisica dei concorrenti. È stato in quel momento che gli animi si sono surriscaldati.

Tu si que vales, si scaldano gli animi in studio: “Sei un maiale dentro”

Prima di Maria è stato Gerry Scotti a esprimere il suo stupore dinanzi all’esibizione: “Non è solo un esercizio di forza, è un esercizio di splendida follia. Non avete fatto nulla di scontato. Siete meravigliosamente spettacolari”.

Dopo il conduttore di Caduta Libera, anche Maria De Filippi ha detto la sua: “Raramente si è visto un controllo del proprio corpo così. Dalla testa ai piedi, controllavate ogni centimetro. È stato impressionante Francesco Mazzone, che stava sul verticalino a pesce, fermo, immobile su un braccio. È stato impressionante quando sembrava che uno salisse le scale e l’altro le scendesse e, anche se non c’era niente, tra me e me mi chiedevo se ci fosse uno scalino. L’appoggio che facevate era perfetto”.

A questo punto Rudy Zerbi ha punzecchiato Maria dicendo di vederla fin troppo “entusiasta” e dopo diverse insinuazioni la moglie di Maurizio Costanzo ha ribattuto dicendo: “È un maiale, pensa che io sia entusiasta perché sono belli. Siccome è un maiale dentro, vede con gli occhi…”.