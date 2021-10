Love is in the Air anticipazioni: la confessione di Serkan sconvolge tutti!

Le anticipazioni di Love is in the Air svelano di una confessione a cuore aperto di Serkan a Engin: tutti sbalorditi

Oggi giovedì 21 ottobre, su Canale 5, come di consueto dalle 16:50 dopo l’appuntamento giornaliero con il Grande Fratello VIP, andrà in onda una nuova puntata di Love is in the Air, quella numero 111.

Cosa dovranno aspettarsi da quest’episodio i telespettatori affezionati? Le anticipazioni svelano che tra Engin e Pril ci sarà un misunderstanding: l’uomo origlia una telefonata della moglie e dalle sue parole pensa sia incinta. In realtà, Pril parlava di una gatta che, di lì a poco, avrebbe partorito. Quando Engin le svela di aver ascoltato le sue parole, Pril scoppia inizialmente in una grossa risata, ma successivamente l’argomento tra i due diventa molto più serio: parlano di quando e se diventare genitori. La rossa, alla fine, è veramente incinta e combatte con i suoi sbalzi d’umore dovuti alla gravidanza e tutto ciò che ne segue.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan si sfoga con Engin

Engin non fa in tempo a subire le furie della moglie -di cui, per amore, ne prende atto- che si trova ad avere un confronto con Serkan. Quest’ultimo, infatti, è ancora innamorato di Eda. I due stanno vivendo un momento altalenante: attimi di serenità di alternano con scontri furiosi.

Tuttavia, in realtà, i due non si allontaneranno: come ha sempre sostenuto Melek, un amore così non è facilmente dimenticabile.