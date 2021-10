Amici 21, Mirko torna con una splendida notizia: è successo davvero – VIDEO

Una promessa è una promessa e ad Amici 21 i sogni dei ragazzi diventano realtà: è quello che è successo a Mirko

Quasi un mese fa, ormai, il ballerino scelto da Alessandra Celentano, Mirko, è stato messo in sfida da Veronica Peparini contro Dario. La loro sfida è stata giudicata dall’esperta di danza Francesca Bernabini che ha fatto inevitabilmente entrare all’interno del programma Dario.

Al momento dell’eliminazione di Mirko, la discussione tra le due maestre di danza è stata molto accesa: Alessandra Celentano aveva deciso di dare una possibilità di vita a Mirko, nonostante le sue evidenti carenze tecniche. Il ragazzo, infatti, ha raccontato più volte di aver dovuto rinunciare alla danza per problemi economici della famiglia.

Amici 21, Francesca Bernabini mantiene la promessa: Mirko studierà danza

Viste le difficoltà del ragazzo, ma l’evidente voglia di imparare, Francesca Bernabini ha deciso di fargli una promessa: avrebbe fatto il possibile per fargli ottenere una borsa di studio per lavorare con docenti competenti di sua conoscenza. Due settimane dopo, i due si sono incontrati e la giornalista gli ha ammesso: “Ho visto in te tanta voglia di imparare, la passione, la voglia di sfondare e non devo credere io in te, ma tu in te stesso”.

“Mi piace mantere le promesse: ti ho trovato due borse di studio” -ha annunciato la Bernabini con Mirko in lacrime dalla commozione- “Ho tenuto conto di dove abiti per non metterti in difficoltà, ma te le devi conquistare. La prima è La Mandala Dance Company di Ladispoli che offre un periodo intensivo di tutti gli stili possibili, superata l’audizione si può accedere ad un periodo più lungo per studiare. La seconda è un biennale a La Maison di Roma, da 400 ore. Ti consiglio di andarci già domani qui”.