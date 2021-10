GF Vip, Pierpaolo Pretelli lo annuncia in diretta: fan in visibilio

Un Pierpaolo Pretelli come non l’avevamo mai visto in TV: emozionato ha annunciato qualcosa di speciale in diretta

Questo pomeriggio, Pierpaolo Pretelli è stato ospite super coccolato da zia Mara. A Domenica In, l’ex gieffino non si è fatto alcun problema ad aprire il suo cuore alla padrona di casa che, come suo solito, mette a loro pieno agio i suoi ospiti.

Attualmente impegnato in Tale e Quale Show, Pretelli ha raccontato del reality che gli ha dato popolarità in Italia: “Il GF è stata la mia svolta, il mio punto di partenza. Adesso spero di non fermarmi più”.

Pierpaolo Pretelli si commuove parlando di Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più uniti che mai e la dimostrazione sono le lacrime di commozione con cui oggi, l’ex gieffino ha parlato della sua amata: “Sto vivendo un momento magico e lo devo tanto anche a lei, Giulia crede in me e mi dà la benzina e la forza per realizzare i miei sogni. Ho la certezza di avere una grande donna e spero di essere un uomo all’altezza di tutto, di lei, di mio figlio e di chi incontrerò nella mia vita. Tra noi c’è qualcosa di molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo”.

Alla fine, Mara Venier ha stuzzicato Pretelli su un possibile figlio con la Salemi. La risposta dell’ex gieffino fa emozionare tutti i fan della coppia: “Vorrei rivivere quell’emozione e credo che Giulia sia d’accordo, ci daremo da fare”.