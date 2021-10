Nel GF Vip 6 starebbe per arrivare un clamoroso due di picche ad un concorrente. Scopri le confidenze che sono state catturate dalle telecamere della casa più spiata d’Italia che confermerebbero che il nuovo amore non nascerà.

Le vicende sentimentali di Gianmaria Antinolfi sono state spesso protagoniste di questo GF Vip 6. L’imprenditore campano è stato presentato come l’ex di Belen Rodriguez, e subito dopo si è trovato a discutere la fine della sua storia con Soleil Sorge. Una volta entrato nella casa, Gianmaria sembrava anche intenzionato a riprovarci con la brasiliana.

Dopo alcune frizioni fra Antinolfi e Sorge, l’imprenditore sembrava essere diventato pensoso. Parlando con Miriana Trevisan, aveva infatti raccontato di avere dei dubbi riguardo al suo futuro sentimentale. Anche se Gianmaria è entrato da single nel programma, fuori c’era la fidanzata Greta ad aspettarlo, ed era sicuro del suo amore.

GF Vip 6, chi darà ancora il due di picche ad Antinolfi?

Anche riguardo la fidanzata di Gianmaria, Greta, la situazione non sembra essere ben definita. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica i due sarebbero addirittura una coppia aperta, e dunque la realtà sarebbe ben lontana da quanto descriverebbe l’imprenditore campano. Non un playboy, ma un uomo che fa fatica a trattenere una donna.

Gianmaria Antinolfi si sarebbe anche dichiarato a Sophie Codegoni davanti a tutti, e lei avrebbe fatto delle confidenze subito dopo ad alcune delle ragazze. L’imprenditore ha un bello sguardo ed è un bel ragazzo, ma non è il suo tipo. Non ci sono dunque speranze che possa nascere una nuova storia d’amore al GF Vip 6: in arrivo un clamoroso due di picche?