WhatsApp, nuova incredibile funzione in arrivo: più sicurezza per gli utenti

WhatsApp è pronta ad aggiungere una nuova funzione per tutti gli utenti. A breve l’utenza non rischierà più di perdere alcun messaggio: le ultime.

WhatsApp è pronta a migliorarsi ancora una volta. Infatti nel corso di questo 2021 il colosso di Menlo Park ha rilasciato numerosi aggiornamenti, che hanno oscurato lo scivolone dei nuovi termini di servizio. Adesso l’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a migliorare la sicurezza dei propri utenti, che a breve non dovranno temere di perdere alcun messaggio. Infatti gli sviluppatori sono pronti ad introdurre il backup criptato.

Inoltre l’applicazione userà nuovamente la crittografia end-to-end. Infatti questo sistema di sicurezza non permette a WhatsApp di leggere i messaggi che ci scambiamo all’interno dell’app. Il nuovo livello di sicurezza permetterà di inserire una password o una chiave di crittografia a 64 cifre. Questo sistema di sicurezza permetterà agli utenti di leggere i backup. Ovviamente sarà indispensabile ricordare sempre la lunga password, per leggere i backup in qualsiasi momento.

Per proteggere il backup di WhatsApp sarà quindi necessario:

Andare in ‘ Chat ‘ e selezionare ‘ Backup delle Chat ‘;

‘ e selezionare ‘ ‘; Selezionare Backup crittografato end-to-end ;

; Toccare ‘ Continua ‘ per creare la password ;

‘ per creare la ; Cliccando su ‘Fine’ WhatsApp preparerà il backup crittografato.

WhatsApp, cambiano i messaggi vocali: nuovo strumento in arrivo

WhatsApp si sta preparando a rendere la sua applicazione ancor più appetibile sia per iOS che per Android. A svelare la novità ci ha pensato nuovamente il portale WABetaInfo, che ha svolto il teardown della più recente versione iOS di WhatsApp, scoprendo l’ultima interessante feature. Infatti a breve sarà possibile mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali nelle chat.

Inoltre su YouTube è apparso un video esplicativo sul come utilizzare la nuova funzione. Infatti il tool potrà tornare utile specialmente quando registriamo un audio in un ambiente rumoroso. Al momento, però, non conosciamo le tempistiche di finalizzazione dello sviluppo per poi arrivare alla distribuzione al pubblico. Inoltre rispetto agli altri aggiornamenti, la feature dovrebbe arrivare contemporaneamente per iOS e Android.