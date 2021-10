Francesca Neri mostra le cicatrici sulle labbra: il racconto è drammatico e lascia tutti i fan letteralmente a bocca aperta.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice Francesca Neri ha rotto il silenzio raccontando la sua lotta contro la cistite interstiziale cronica. Dopo i lettori, con il libro “Come carne viva”, la 57enne ha voluto rivolgersi al pubblico del piccolo schermo: “Se ho scelto di raccontarmi e di raccontare cose così profonde, così intime, è proprio perché volevo condividerle con altre persone che hanno vissuto la stessa cosa“.

Francesca Neri ha così deciso di raccontare per mettere un punto ad un tragitto lungo e intriso di sofferenze e di diagnosi sbagliate. Nel suo libro l’attrice racconta tanto e parla del corpo: “Ho sempre vissuto le cose sulla mia pelle e sempre in maniera viscerale. C’erano tante cose che non mi andavano bene del mio lavoro dei rapporti, di tutta una serie di situazioni che una persona ipersensibile vive, somatizza”.

Francesca Neri, le cicatrici sulle labbra: “Oggi mi curo da dentro facendo prevenzione”

Francesca Neri intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha dichiarato che il dolore costante, fisico, è una cosa che fa perdere il controllo di se stessi: “A me è successo, mi ha fatto perdere i contatti con la realtà, con le persone che mi stavano vicino e con le persone che dovevano in qualche modo confrontarsi con qualcosa di sconosciuto”.

Il dolore legato alla malattia ha dunque portato la 57enne a toccare il fondo fino ad accarezzare l’idea del suicidio: “Ma poi ho cominciato a risalire”, ha sottolineato la Neri. Infine il lungo tragitto durato circa cinque anni, come raccontato dall’attrice al settimanale Oggi, l’ha portata a cambiare in modo significativo il suo stile di vita.

Difatti, Francesca Neri ha mostrato le cicatrici che oggi porta sulle sue labbra: “Me le sono fatte aprire per eliminare le palline di silicone. Oggi mi curo da dentro, avendo capito quanto sono importanti la prevenzione e il regime di vita sano”, ha concluso l’attrice.