Nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre c’è stato un siparietto fra un tronista e la sua dama. La dimenticanza è imperdonabile: interviene anche Maria De Filippi per mediare.

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 15 ottobre sono stati protagonisti le dame ed i cavalieri del Trono Over. In particolare, per Alessandro c’è stata una sorpresa davvero speciale. Una volta arrivato al centro dello studio, Maria De Filippi lo ha informato che la redazione aveva ricevuto una e-mail per lui.

La conduttrice del programma di Canale 5 ha quindi letto il messaggio ad Alessandro, che è rimasto davvero incredulo. La multinazionale Live Nations Italia, leader nell’organizzazione di concerti, ha voluto regalare un biglietto al tronista. Potrà dunque andare a vedere dal vivo il suo idolo, Vasco Rossi, in una data e città di sua scelta.

Uomini e Donne, 15 ottobre: Alessandro, che confusione!

Alessandro, forse confuso dalla gioia per la notizia del tutto inaspettata nella puntata del 15 ottobre di Uomini e Donne, si è completamente dimenticato della dama seduta di fronte a lei, Pinuccia. Quando Maria De Filippi ha chiesto al tronista con chi andrà a vedere il concerto di Vasco Rossi, Alessandro ha ipotizzato uno dei suoi figli.

Pinuccia, che poco prima aveva espresso la gioia di aver finalmente fatto un’esterna e di essere al centro dello studio, non ha reagito bene. Alessandro si era dimenticato completamente di lei! Maria De Filippi ha allora suggerito al tronista di provare ad invitare la sua dama, che ha accettato immediatamente.